Rusland schort plots Amerikaanse inspecties voor nucleair verdrag op: “Hiertoe gedwongen vanwege de huidige realiteit”

Rusland heeft maandag de Amerikaanse inspecties opgeschort in zijn militaire basissen die gepland waren vanwege het New Start, het nucleair ontwapeningsverdrag tussen beide landen. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om een reactie op de belemmeringen die de gelijkaardige Russische inspecties ondervinden in de Verenigde Staten. De inspecties gebeuren in lanceerbasissen voor raketten, en in vlieg- en marinebasissen waar nucleaire wapens ontplooid worden.

“De Russische Federatie is gedwongen om deze maatregel te nemen (...) vanwege de huidige realiteit, die eenzijdige voordelen biedt aan de Verenigde Staten, en Rusland het recht ontneemt om inspecties uit te voeren op Amerikaanse bodem”, zegt het ministerie in een persbericht. De aankondiging komt er nu de Russische oorlog in Oekraïne, die van start ging op 24 februari, volop aan de gang is. De Russische president Vladimir Poetin pochte sindsdien als meermaals over nieuwe “onoverwinnelijke” wapens die Rusland zou ontwikkelen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het over Russische inspecteurs die het reizen belemmerd worden. Ook ondervinden ze moeilijkheden om visa te krijgen, als gevolg van de westerse sancties tegen Moskou, vanwege de oorlog in Oekraïne. “De Amerikaanse inspecteurs en bemanningsleden van hun vliegtuigen hebben geen gelijkaardige moeilijkheden”, klinkt het in het persbericht.

Laatste verdrag

Rusland “apprecieert wel erg de unieke rol” van het verdrag in de relaties tussen Moskou en Washington op nucleair gebied. Van zodra de problemen geregeld zijn waarvan sprake zou Rusland “onmiddellijk” de maatregel annuleren, klinkt het.

Het New Start-verdrag is het laatste overblijvende verdrag van zijn soort tussen de twee kernmachten. In januari 2021 verlengde Poetin het verdrag met vijf jaar. De VS en Rusland hadden tot nu toe elk recht op een twintigtal inspecties per jaar.