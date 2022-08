Haatmisdrijf tegen jogger: daders krijgen opnieuw levenslange celstraffen

Tweeënhalf jaar na de moord op de jogger Ahmaud Arbery, een Afro-Amerikaanse man van 25 jaar, hebben Travis McMichael en zijn vader Gregory, twee blanke mannen uit de VS, opnieuw levenslang gekregen. Dat besliste een federale rechtbank in de Amerikaanse staat Georgia maandag, berichten Amerikaanse media. De twee werden in februari schuldig bevonden aan een haatmisdrijf, samen met hun buurman William Bryan.

Arbery werd in februari 2020 in de buurt van de stad Brunswick, in Georgia, neergeschoten toen hij aan het joggen was. Het onderzoek kwam pas echt op gang toen maanden later een schokkend gsm-filmpje opdook, dat tot verontwaardiging leidde in de VS en daarbuiten. Niet veel later, op 25 mei 2020, kwam George Floyd, een andere Afro-Amerikaanse man, om het leven bij een brutaal politie-optreden in Minneapolis, in de staat Minnesota. Het was het begin van maandenlange protesten tegen racisme en politiegeweld.

Een staatsrechtbank had de drie al eerder schuldig bevonden en tot levenslang veroordeeld. Travis McMichael, de schutter, werd toen schuldig bevonden aan moord. Zijn twee medebeschuldigden werden schuldig bevonden aan mishandeling en feiten van doodslag. Alledrie werden voor de federale rechter aangeklaagd wegens de racistische achtergrond van de feiten. William Bryan zou later maandag zijn straf aanhoren.

In het huidige proces voor de federale rechtbank voerde het openbaar ministerie aan dat de beschuldigden in het verleden racistische sms’en schreven of zich racistisch uitten. De verdediging argumenteerde dat Arbery niet om racistische motieven gedood werd, maar omdat de mannen hem verdachten van een misdrijf.