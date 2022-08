The Process van Felice: Mazzu kiest al nadrukkelijker voor eigen jeugd dan Kompany

Vincent Kompany kondigde indertijd bij zijn aanstelling ook aan volop voor de eigen jeugd te kiezen, maar in zijn drie jaar bij Anderlecht gebeurde het maar twee keer dat er zoveel spelers uit de eigen opleiding in de basis stonden. Dat was bij zijn debuut na zijn terugkeer (met Simon Davies als officiële hoofdtrainer) en in februari 2020 tegen AA Gent (met Franky Vercauteren als officiële hoofdtrainer). De eerste keer was dat met Amuzu, Bornauw, Doku, El Kababri, Verschaeren en Kompany zelf, de tweede keer weer Amuzu en Doku met ook nog Colassin, Kana, Sambi Lokonga en Sardella. Toen Kompany alleen hoofdtrainer was, kwam het niet meer voor.

Anders dan Kompany maakte Mazzu van de keuze voor de jeugd geen thema van bij zijn voorstelling. En nu evenmin. “Er zullen wedstrijden komen waarbij er maar twee jeugdspelers in de opstelling zullen staan en matchen waarin het er acht kunnen zijn. Ik stel spelers vooral op om wedstrijden te winnen”, zei de coach zondag na de winst tegen Seraing. (bvv, lvdw)