Het staakt-het-vuren in Gaza houdt stand. Het bestand, gesloten tussen Israël en de militanten van Islamitische Jihad en onderhandeld door Egypte, volgde op drie dagen van geweld waarbij zeker 44 Palestijnen, onder wie 15 kinderen, stierven. Israël viel eerst aan in de Gazastrook, naar eigen zeggen wegens een dreiging van Islamitische Jihad. De Palestijnse militanten antwoordden met een barrage van raketten. Die andere radicale Palestijnse groep – Hamas, dat Gaza regeert – besloot om zich niet te mengen in het conflict. Mogelijk bewoog dat Israël tot een snel staakt-het-vuren. Zou de strijd aanhouden, en het aantal burgerdoden, dan zou Hamas zich mogelijk wel mengen. En dan was een totale escalatie misschien onvermijdelijk. (jvr)