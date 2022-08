Spanjaard Alex Granell moet middenveld van Lommel ervaring bijbrengen

Alex Granell (hier nog in de kleuren van Girona) blokt de bal. Binnenkort zal hij dat in de kleuren van Lommel doen. — © EPA-EFE

De Spanjaard Alex Granell moet het middenveld van Lommel ervaring bijbrengen. De ervaren linkspoot komt over van het Boliviaanse Club Bolivar en heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Limburgers.

De 34-jarige Granell was het grootste deel van zijn carrière actief bij Girona in de Spaanse eerste en tweede klasse. Hij schopte het er tot kapitein en verscheen in meer dan 200 wedstrijden aan de aftrap bij de Catalanen.

“Ik ben heel blij om opnieuw in Europa aan de slag te kunnen”, reageerde Granell op zijn transfer. “Het project van Lommel spreekt me enorm aan. Ik hoop zo snel mogelijk mijn stempel te kunnen drukken op het spel en om mijn ervaring zo veel mogelijk met de jonge spelers te kunnen delen.”

Ook performance director James McCarron gaf commentaar op de versterking: “We zijn verheugd dat we Alex naar Lommel kunnen halen. We geloven dat Alex veel leiderschap, ervaring en intelligentie zal meebrengen, wat zowel onze competitieve prestaties op het veld als de ontwikkeling van de jonge spelers rondom hem zal ondersteunen.” (belga)