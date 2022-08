Tik-tak, tik-tak. De tijd tikt voor FC Barcelona. Op het veld verlekkerden de Blaugrana zondagavond hun fans met een 6-0-zege in een galamatch tegen het Mexicaanse Pumas UNAM, maar naast het veld lijkt een nachtmerrie in de maak. Vier dagen voor de competitiestart in Spanje is de club nog steeds niet in staat zijn toptransfers, onder wie vedette Robert Lewandowski, in te schrijven.