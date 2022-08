Torino biedt 12 miljoen voor Wout Faes, maar Reims weigert

Na twee jaar bij Stade Reims rekent Wout Faes (24) op een mooie transfer. Torino is heel concreet voor de Rode Duivel en biedt 12 miljoen euro. De verdediger heeft volgens lokale bronnen ook al een persoonlijk akkoord met de Italiaanse club, maar Reims heeft het bod voorlopig afgewezen.

Voorzitter Jean-Pierre Caillot beloofde nochtans publiekelijk om mee te werken aan een transfer van Faes en dat was ook de afspraak toen de Belg in 2020 tekende bij de Franse ploeg. Hij kwam toen over van KV Oostende voor 2,5 miljoen euro en wierp zich op tot sterkhouder en patron van de defensie. Torino verkocht onlangs de Braziliaanse verdediger Bremer aan Juventus voor dik 40 miljoen en daarom hoopt Stade Reims op de jackpot. Faes wil echter graag een nieuwe stap zetten.