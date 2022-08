Doelman Anthony Moris leeft ontspannen toe naar cruciaal duel: “Wordt het heet? Ik heb het weerbericht niet bekeken”

Het belooft een hete avond te worden, met 50.000 fans. Wat verwacht je ervan?

(grapt) “Ik heb het weerbericht nog niet bekeken. (kijkt om zich heen) Neen, serieus: dit is een mythisch stadion, en ongetwijfeld zal de sfeer intimiderend zijn. Maar volgens mij zal dat ons net motiveren. We hebben in de play-offs bewezen dat we kunnen presteren als een gans stadion tegen ons is – op Brugge waren we bijvoorbeeld uitstekend.”

Mits een clean sheet zijn jullie gekwalificeerd. Voel je druk?

“Helemaal niet – het resultaat hangt niet alleen af van mij, hè. Trouwens, ik heb twee keer de kruisbanden van mijn knie gescheurd en leek verloren voor het profvoetbal. Als je dan alsnog tegen Rangers kunt keepen in de voorrondes van de Champions League... Ik zou dit soort topmatchen net vaker willen spelen, ik moet hiervan genieten. Ik leef ontspannen toe naar de aftrap: we zijn er klaar voor, ik heb geen schrik.”

Heeft de rest van de groep dezelfde mindset? Niet iedereen heeft zo veel ervaring als jij…

“Het zou kunnen dat sommigen stress zullen ervaren. Dat is oké, op voorwaarde dat ze de knop kunnen omdraaien. Het is aan mij om die jongens bij de hand te nemen. We zullen collectief top moeten zijn om ons te kwalificeren. Onze organisatie moet op punt staan en we moeten onze kansen benutten.”

Zaterdag verloren jullie zwaar op KV Mechelen. Komt die nederlaag misschien net gelegen richting Rangers?

“We hadden natuurlijk liever gewonnen, maar af en toe eens een pandoering houdt je scherp. Het voordeel is dat we die match nu al achter ons kunnen laten. Een atleet op de Olympische Spelen moet vier jaar wachten om revanche te pakken, wij kunnen dat al na een paar dagen doen.”

Houd je rekening met verlengingen en strafschoppen?

“Ik hoop dat het niet zover komt, gezien mijn statistieken. (lacht) Ik heb er nog maar een paar gepakt in mijn carrière (vijf, red.), ik ben zeker geen penaltyspecialist. Maar bon, als het moet, dan moet het. Het maakt me ook niet uit: er mogen veertien geblesseerden zijn en twee rode kaarten vallen, als we doorgaan, is dat niet erg.”