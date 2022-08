Noah Sadiki maakte vorig seizoen al minuten in de play-offs, maar versierde zondag tegen Seraing zijn eerste basisplaats voor Anderlecht. — © BELGA

Vincent Kompany gooide hem eerder al voor de leeuwen, maar zondag tegen Seraing (3-1) stond Noah Sadiki (17) voor het eerst in de basis bij Anderlecht. Hij bedankte coach Felice Mazzu met een assist. Alweer een Anderlecht-jonkie om in de gaten te houden. Dit moet u over hem weten.