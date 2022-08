Ondanks de 4-2-nederlaag van OHL kregen we toch een behoorlijk trotse coach Marc Brys te zien, zondagavond op de Bosuil. Met recht en reden, want de twee jeugdproducten die hij aan de aftrap bracht, kwamen tot scoren. “Een pluim voor onze jeugdwerking”, zegt Brys over de prestaties van Louis Patris (21) en Nachon Nsingi (21).