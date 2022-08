Trump meldt inval FBI in zijn huis in Florida

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de FBI is binnengevallen in zijn woning in Florida. Trump weigert te zeggen waarom de FBI-agenten in Mar-a-Lago waren, maar verklaarde wel dat de inval onaangekondigd was en dat de agenten ook zijn kluis hebben opengebroken.

“Onze natie beleeft sombere dagen. Mijn prachtige huis, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wordt momenteel belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten,” aldus Trump in een verklaring op het mede door hem opgerichte sociale netwerk Truth Social. “Deze onaangekondigde inval in mijn huis was niet nodig en niet gepast”, schreef Trump verder. Hij had het ook over “politieke vervolging”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De huiszoeking zou inmiddels voorbij zijn en volgens CNN en Fox News was Trump niet thuis tijdens de operatie. De FBI zelf heeft de inval nog niet bevestigd.

Amerikaanse media wijzen erop dat het ministerie van Justitie onderzoek voert naar dozen met documenten, waaronder geclassificeerde informatie, die meegenomen werden naar Mar-a-Lago na Trumps termijn. Federale wetten verbieden dat.

De dozen zouden overigens niet de enige inbreuken zijn op zulke wetten. Een journaliste van Axios, die binnenkort een boek publiceert over Trump, verspreidde maandag foto’s die ze verkreeg waarop documenten te zien zijn die de toenmalige president zou hebben proberen door te spoelen in toiletten.