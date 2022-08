Oekraïne zegt moord op defensieminister voorkomen te hebben

De Oekraïense veiligheidsdienst kon het plan van de Russische militaire inlichtingendienst GRU voorkomen, zegt het. Een “sabotagegroep” zou drie huurmoorden hebben voorbereid: op defensieminister Oleksiy Reznikov, op hoofd van de inlichtingendienst binnen het defensieministerie Kirill Budanov, en op een prominente Oekraïense activist, klinkt het.

De Russen zouden de verdachten tussen de 100.000 en 150.000 dollar beloofd hebben per doelwit.

Een van de verdachten woonde in de oostelijke Oekraïense regio Loegansk, waar hij via Wit-Rusland zou zijn binnengekomen. De andere verdachte, die de moorden zou uitvoeren en als test een Oekraïense soldaat zou executeren, woonde in de hoofdstad Kiev. Beiden werden gearresteerd in de noordwestelijke stad Kovel.

Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen, en de verklaringen konden niet onafhankelijk geverifieerd worden, meldt Reuters.