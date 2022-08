Eerste vrouwelijke Russische kolonel omgekomen in Oekraïne

Olga Kachura (52) stond in Rusland bekend als de “wolvin” van president Vladimir Poetin. Ze werd in Oekraïne geboren, maar stapte over naar Russische zijde bij de annexatie van de Krim. Ze was luitenant-kolonel en zou in het verleden in pro-Russische media gezegd hebben dat ze plezier haalt uit het doden van Oekraïners. Ze is de 97ste Russische kolonel die gedood werd in de oorlog in Oekraïne en daarmee ook de eerste vrouwelijke kolonel die omkomt.

Ze kwam om het leven tijdens een raketaanval op haar auto in de stad Horlivka, in het Donbassgebied. De burgemeester van de stad bevestigde haar overlijden in een bericht op Telegram. Hij noemde haar “een dappere en wijze vrouw die aan de basis stond van de Volksmilitie van de Volksrepubliek Donetsk” en zei dat het een “onherstelbaar verlies” voor iedereen is.

Kachura kreeg postuum de hoogste decoratie binnen het Kremlin “voor haar moed en heldhaftigheid” die ze toonde tijdens haar militaire dienst. Aan Oekraïense kant wordt ze beschuldigd van oorlogsmisdaden en zou ze heel wat burgers gedood hebben. Vorig jaar werd ze al veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar door haar ‘deelname aan een terroristische groepering’.

