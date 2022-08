Witte dolfijn in Seine wordt uit het water gehaald en overgebracht naar bassin

De witte dolfijn die al dagenlang vastzit in de Seine in Frankrijk zal dinsdag overgeplaatst worden naar een tank met zout water en de nodige verzorging krijgen. Dat meldt de organisatie die het dier in de gaten houdt.

De witte dolfijn, of beloega, werd afgelopen week dinsdag voor het eerst gespot in de Seine op zo’n 70 kilometer van Parijs. Een opmerkelijke plek voor een beloega, die voornamelijk in arctische en subarctische zeeën voorkomen. Het dier is ondertussen ondervoed en zit vast tussen twee sluizen waardoor de overlevingskansen van de witte dolfijn achteruitgaan.

De Franse afdeling van Sea Sheperd verduidelijkt in een bericht waarom het dier opnieuw thuis krijgen niet zo gemakkelijk is. De beloega zomaar verdoven en het naar de zee brengen is niet mogelijk, schrijven ze. Dolfijnen ademen erg bewust. Moest het dier verdoofd worden, dan stopt het met ademen en sterft het.

Ook zomaar de sluizen openzetten en het “naar de zee laten gaan” is blijkbaar niet zo simpel als het lijkt. “Het is meer dan 150 kilometer naar de zeemonding en het zou opnieuw door een sluis moeten.” Ook is het dier verzwakt en heeft het zelf de neiging om verder richting Parijs te zwemmen in plaats van naar de zee. De dolfijn richting de zee ‘drijven’ met bootjes werd overwogen, maar de afstand is te groot en daarom heeft Sea Sheperd schrik dat ze het dier kwijt zullen spelen.

Euthanasie is ook nog niet aan de orde, klinkt het. De Fransen namen contact op met collega’s in Canada die meer ervaring hebben met beloega’s en ook zij zijn het er over eens dat euthanasie te vroeg zou zijn.

Na veel discussies heeft Sea Sheperd besloten om het dier uit het water van de Seine te halen en het in een bassin met zout water onder te brengen. Daar zal de dolfijn in de gaten gehouden worden en de nodige verzorging krijgen. Later zal het vrijgelaten worden in de zee. “Keuzes zijn gemaakt”, klinkt het. Daarbij werden de risico’s geanalyseerd en steeds het belang van het dier in acht genomen.

De Fransen hopen ook te leren uit het verhaal van de beloega. In mei bevond ook een orka zich in moeilijkheden in de Seine. Toen mislukten alle acties om het dier te redden, en stierf het uiteindelijk door honger. Dat mag niet meer gebeuren, klinkt het.

