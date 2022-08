Duitse topmanager vermoedt dat Vlaamse verdachte zuuraanval uitvoerde in opdracht van rivaal: “Dubbele aanval is geen toeval”

Gooide Nuri T. (42) uit Genk zwavelzuur naar de Duitse topmanager Bernhard Günther (55) in opdracht van een rivaal? Dat is wat het slachtoffer zelf vermoedt en zo ook verklaarde voor de rechtbank van Wuppertal.

“Het is geen toeval als iemand op een zondagochtend twee keer wordt aangevallen tijdens het joggen in Haan”, spraak de 55-jarige maandag voor de rechtbank in het Duitse Wuppertal. De voormalige topmanager van energiebedrijf Innogy werd in 2018 verminkt voor het leven nadat onbekenden zwavelzuur over hem gooiden.

Tijdens de rechtszaak, waarbij de 42-jarige Nuri T. uit Genk als verdachte terechtstaat, haalde Günther een eerder feit aan. Hij werd zes jaar voor de zuuraanval in 2018 aangevallen door twee mannen. Zij lieten hem met snijwonden en een gebroken been achter. De man maakte een lijst voor beide aanvallen. “De gemeenschappelijke deler is precies één persoon”, benadrukte de Duitser. Beide overvallen gebeurden volgens hem in tijden van professionele onrust.

DNA op handschoen

De manager beweert dus dat verdachte Nuri T. in opdracht van een rivaal van Günther de zuuraanval in 2018 heeft uitgevoerd. De Genkenaar riskeert daarvoor een gevangenisstraf tussen drie en vijftien jaar voor het opzettelijk toebrengen van een ernstig lichamelijk letsel.

De man uit Waterschei verklaarde al eerder tijdens het proces niets met de zaak te maken te hebben, maar het was wel zijn DNA dat op een handschoen op de plaats delict gevonden werd. “Mijn DNA werd misbruikt”, getuigde hij toen vanop de beklaagdenbank. “Ik ben betrokken bij iets wat ik niet gedaan heb. Ik ben nooit in Haan geweest en ik heb het slachtoffer nog nooit ontmoet.”

De bewuste handschoen, die hij naar eigen zeggen vaak droeg tijdens sleutelen aan auto’s of tijdens zijn periode dat hij hielp in een bar, werd volgens de verdachte gestolen bij een inbraak in zijn wagen.