Toenemend aantal bewijzen van misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar, zeggen de VN

Er bestaat een toenemend aantal bewijzen dat er sinds de militaire staatsgreep van vorig jaar in Myanmar misdaden tegen de menselijkheid worden begaan, zo hebben onderzoekers van de Verenigde Naties dinsdag gezegd. In zijn jaarlijks rapport beklemtoont het Onafhankelijk Onderzoeksmechanisme van de VN voor Myanmar (IMM) dat vooral vrouwen en kinderen worden geviseerd.

De Mensenrechtenraad van de VN hebben het Onderzoeksmechanisme in september 2018 opgericht om bewijzen van de meest ernstige misdaden te verzamelen met het oog op eventuele strafrechtelijke procedures. “Aanzienlijke elementen tonen aan dat, sinds het leger in februari 2021 aan de macht kwam, er misdaden zijn gepleegd in Myanmar op een schaal en op een manier die een wijdverbreide en systematische aanval op een burgerbevolking vormt”, aldus de organisatie in een verklaring.

“Misdaden tegen vrouwen en kinderen behoren tot de ernstigste internationale misdaden, maar worden historisch ook weinig gerapporteerd en onderzocht”, zei Nicholas Koumjian, hoofd van het Mechanisme, in een verklaring. “De daders van deze misdaden moeten weten dat ze niet ongestraft kunnen blijven handelen. We verzamelen en bewaren de bewijzen zodat ze (de daders) op een dag verantwoording moeten afleggen”, zei hij.

Volgens informatie waarover de VN-onderzoekers beschikken, plegen leden van de veiligheidstroepen en gewapende groepen seksuele en gendergerelateerde misdrijven, waaronder verkrachting en andere vormen van seksueel geweld, evenals misdaden tegen kinderen. Volgens het rapport werden kinderen gemarteld, gerekruteerd en willekeurig vastgehouden.

Sinds de staatsgreep van 1 februari 2021 die het regime van Aung San Suu Kyi omverwierp, voert de heersende junta een bloedig hardhandig optreden tegen haar tegenstanders, waarbij meer dan 2.100 burgers zijn gedood en bijna 15.000 gearresteerd, volgens een lokale ngo.