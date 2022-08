VS draaien controversiële regel voor asielzoekers uit Mexico uit Trump-tijdperk terug

Tegen het migratiebeleid van de VS kwam in Mexico al meermaals protest. — © EPA-EFE

De aankondiging komt er enkele uren nadat een rechtbank een verbod introk dat de administratie van de huidige president Joe Biden verhinderde om de “Migrant Protection Protocols” (MPP) in te trekken, die ook bekendstaat als “Remain in Mexico”. De MPP werd in 2019 van kracht onder Bidens voorganger Donald Trump, die van de strijd tegen illegale immigratie een van de speerpunten van zijn beleid had gemaakt.

“De MPP bevatten endemische gebreken, veroorzaken een niet te rechtvaardigen menselijke kost en halen middelen en personeel weg van prioritaire diensten die onze grens beschermen”, aldus het ministerie in een persbericht, dat bevestigt dat de regel “snel” zal worden afgeschaft.

Humaan migratiebeleid

Biden had kort na zijn aanstelling als president geprobeerd een einde te maken aan de regel, omdat hij een meer humaan migratiebeleid wilde. Verschillende door Republikeinen bestuurde staten, waaronder Texas, stapten daartegen echter naar de rechtbank en kregen ook gelijk. Daarop paste de regering het wetsvoorstel aan en stapte ze naar het Hooggerechtshof, dat uiteindelijk op 30 juni besliste dat president Biden “Remain in Mexico” wel degelijk mocht afschaffen.

Tussen januari 2019 en de initiële annulering door Biden begin 2021 werden volgens de American Immigration Council minstens 70.000 mensen naar Mexico teruggestuurd in het kader van “Remain in Mexico”. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights First, werden tussen 2019 en 2021 meer dan 1.500 moorden, verkrachtingen, folteringen, ontvoeringen en andere misdaden gemeld, waarvan mensen die werden teruggestuurd het slachtoffer werden. Verschillende mensen, onder wie minstens één kind, zijn overleden.

Tussen december 2021 en juni 2022, toen de MPP weer van kracht waren, werden 9.563 mensen teruggestuurd, vooral uit Nicaragua. Sinds Joe Biden president is, werden aan de grens elke maand meer dan 200.000 mensen die illegaal het land probeerden binnen te geraken tegengehouden, in het kader van de MPP of aangepaste regels vanwege de coronacrisis.