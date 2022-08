Amadou Onana voor 40 miljoen van Lille naar Everton: “Ik kan veel leren van Lampard”

Onana was grof wild op de transfermarkt en in eerste instantie leek West Ham zijn slag thuis te halen. Maar de speler zelf wilde naar Everton en was dit weekend te gast in de thuismatch tegen Chelsea.

In Engeland wordt Onana intussen al duchtig vergeleken met Marouane Fellaini. Ook de ex-Rode Duivel trok op gelijkaardige leeftijd naar Everton en de twee hebben een gelijkaardig profiel.

Onana speelde zich in de kijker bij de jeugd van Hoffenheim en versierde een transfer naar Hamburg. Vorige zomer plukte het Franse Lille hem weg voor 7 miljoen. Dat incasseert nu een veelvoud van Everton.

“Het voelt fantastisch om een speler van Everton te zijn”, reageerde de Rode Duivel op de clubwebsite. “Het is een grote club, een van de grootste van Engeland. Ik wil hier voor vele jaren voetballen. De club gaf mij het gevoel dat ze mij heel erg wilden en dat ze een plan hebben met mij. De ambitie is groot en de club en ik matchen met elkaar.”

Onana kijkt uit naar de samenwerking met coach Frank Lampard.”Hij is een van de redenen waarom ik voor deze club koos”, zegt hij. “Hij speelde op het allerhoogste niveau; won veel prijzen en was net als ik een middenvelder. Hij kan mij veel leren.”

Onana kijkt al uit naar zijn debuut in Goodison Park. “De fans van Everton zijn fantastisch. Ik zag vorig seizoen hoe zij hun club steunden en dat is een van de redenen waarom ik voor Everton koos. Ik krijg kippenvel als ik aan de sfeer denk. Trouwens: blauw is mijn favoriete kleur.”