Winkel sluiten en vakantie schrappen: zelfstandigen zitten met de handen in het haar door personeelstekort

De krapte op de arbeidsmarkt, nieuw is het niet. “Maar het gaat van kwaad naar erger en het treft groot én klein”, zegt Joris Renard, arbeidsmarktexpert bij Unizo. De ondernemersorganisatie bevroeg 320 kmo’s die dringend op zoek zijn naar medewerkers. “Onlangs nog hoorde ik het verhaal van een ondernemer die een tweede zaak wilde openen, maar de opening moest uitstellen omdat hij geen personeel vond om de winkel te runnen. Schrijnend!”

Hoe prangend de toestand intussen wel is, blijkt uit de cijfers: “In 2017 waren er in Vlaanderen iets meer dan 38.000 openstaande vacatures, vandaag zijn dat er 87.130. Maar door de zeer lage werkloosheid is de zogeheten spanningsratio enorm opgelopen: van 5,3 werkzoekenden per vacature vijf jaar geleden naar nog maar 1,6 vandaag. En, pas op, dan kijken we nog niet eens naar de competenties.” Resultaat: letterlijk en figuurlijk handen te kort.

Ondertussen moet de winkel wel blijven draaien. “Vacatures die niet ingevuld geraken, hebben niet alleen een impact op de bedrijfsvoering, maar ook op de levenskwaliteit van ondernemers én medewerkers”, klinkt het bij Unizo. “Liefst 60 procent van de 320 bevraagde bedrijfsleiders draait nu zelf langere dagen en neemt minder vakantie, terwijl een op drie opdrachten of bestellingen weigert omdat de werkdruk voor de medewerkers anders compleet onhoudbaar wordt.”

Helaas bestaat er geen oplossing op korte termijn, zeker niet nu het aantal werkzoekenden in Vlaanderen bijzonder klein is. “Op middellange termijn moeten we ingrijpen op kwantiteit én kwaliteit”, zegt Joris Renard: “Liefst 21 procent van de mensen op beroepsactieve leeftijd in Vlaanderen werkt niet en is niet op zoek, dat zijn al gauw bijna 800.000 personen. Daarnaast moeten we ook over de gewestgrenzen kijken: Wallonië telt bijna 174.000 werklozen, Brussel dik 86.000. En de VDAB moet volop inzetten op knelpuntopleidingen, want die zijn bijzonder effectief.”

“Ik werk intussen 15 uur per dag”

is al de vierde generatie in het gelijknamige vleesverwerkende bedrijf in Jette, maar “zo erg als nu heb ik het nog niet geweten. Vier vacatures, dat lijkt nog mee te vallen, denk je wellicht. Maar op een totaal van een 40-tal medewerkers voel je dat meteen op de werkvloer.”

Zijn oplossing: zelf langere dagen kloppen – “Ik ben intussen 12 tot 15 uur per dag in de weer” – en het werk proberen te verdelen onder de huidige ploeg, “maar dat wordt met de dag zwaarder, en vroeg of laat dreigt de elastiek te knappen”.

Wat de bedrijfsleider nog het meest frustreert, is dat uiteindelijk zijn taken er het vaakst bij inschieten: “Belangrijke en dringende zaken krijgen nog altijd voorrang, maar niet-dringende zaken blijven liggen, hoe belangrijk die ook zijn. En dat is op termijn slecht voor het bedrijf. Maar ja, de klanten moeten nu eenmaal bediend worden.”

“Almaar vaker inspringen op de werkvloer”

Met 10 schoenenwinkels en 70 medewerkers is Timmermans Groep uit Sint-Niklaas op vijf generaties tijd uitgegroeid tot een flinke KMO. “Vooral voor verkoopsters hebben wij constant vacatures, want het verloop is groot”, zegt medezaakvoerder Justine Timmermans. “Heel wat jongedames zien deze baan zitten, tot ze mama worden. Dan zijn zaterdagwerk en de late openingsuren in shoppingcentra er te veel aan.”

“Bovendien merk ik een groeiende focus op de verloning; daar zal de inflatie wel voor veel tussen zitten. Elders betere uren en iets beter betaald, en je kan op zoek naar iemand anders. Zonde van de tijd die je in hun opleiding hebt geïnvesteerd. En ook weinig collegiaal, want de ploeg die wél blijft, moet het in afwachting met een man minder doen.” Door dat personeelstekort moet Justine ook almaar vaker inspringen op de werkvloer. “En vakantie? Zelfs dan gaat er geen dag voorbij of je moet een personeelsprobleem oplossen.”

“Gesloten wegens onvoorziene omstandigheden”

In de laatste week van juli stonden de klanten van Spar Meesters uit Boxbergheide (Genk) tot twee keer toe voor een gesloten deur. “Er was te weinig personeel, ik kon niet anders”, zegt zaakvoerster Nathalie Meesters. “Met spijt in het hart, want dat was nog nooit gebeurd sinds deze zaak in 1976 werd opgericht. Ik wilde het dan ook eerst niet laten gebeuren, maar het kon niet anders: die week kwam een uitzendkracht niet meer opdagen na haar verlof. Ze had een andere job gevonden in een fabriek. Daardoor konden de klanten niet terecht aan onze slagerij en hebben we de deuren vroeger moeten sluiten.”

Tot de zaak in 2015 vernieuwd werd, was de buurtsupermarkt open van maandag tot zaterdag. “Maar je moet mee met je tijd, dus besloten we op zondag te openen tot 17 uur en op donderdag te sluiten. Sindsdien hebben we het veel moeilijker om medewerkers te vinden en te houden.” Maar opnieuw naar de tijd van toen, dat is niet aan de orde: “De concurrentie zit ook niet stil.”