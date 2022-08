Officieel: KRC Genk versterkt zich met Deense rechtsback Rasmus Carstensen

“Rasmus is een 21-jarige rechtervleugelverdediger die opvalt door zijn duelkracht en offensieve kwaliteiten”, klinkt het bij blauw-wit. “Al vanaf zijn 18de maakt hij deel uit van de A-kern van Silkeborg IF. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij zo al 89 wedstrijden op de teller staan. De Deense jeugdinternational was bij Silkeborg goed voor 2 doelpunten en 24 assists.”

Carstensen kan woensdag aanpikken bij zijn nieuwe collega’s van de Genkse A-kern, die na een bijzonder drukke competitiestart een vrije maandag en dinsdag kregen van coach Wouter Vrancken. In principe is hij op korte termijn inzetbaar. Carstensen speelde de eerste drie wedstrijden van het seizoen met Silkeborg, dat met een 7 op 9 een blitzstart nam in de hoogste Deense afdeling. De energieke rechtsachter was daarin al meteen goed voor twee assists.

Het is niet uitgesloten dat Carstensen volgend weekend extra wedstrijdritme kan opdoen met Jong Genk, dat zondag (16u) het seizoen in 1B opent met een thuismatch tegen Lierse.