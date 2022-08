Keulen doet ’s avonds het licht uit om energie te besparen

De Duitse stad Keulen heeft een reeks maatregelen aangekondigd om het energieverbruik te beperken. Zo zullen de lichten van bezienswaardigheden, zoals de Dom van Keulen, ‘s avonds niet langer branden en wordt de centrale verwarming in overheidsgebouwen enkele graden koeler gezet.

Normaal wordt de Dom de hele nacht door verlicht. Voortaan zal dat maar tot 23 uur gebeuren, in de herfst wordt dat zelfs tot 22 uur. Daarnaast zal ook de straatverlichting vanaf 23 uur met de helft gedimd worden en zal ze later aan en vroeger uit worden gezet. In overheidsgebouwen wordt het aircogebruik tijdens de zomer tot het minimum beperkt. Wanneer het buiten kouder wordt, zal de verwarming op 19 graden worden ingesteld.

Ook burgers zullen hun duit in het zakje moeten doen, valt te lezen op de website van de stad. Daarvoor wordt nog aan een informatiecampagne gesleuteld.

De maatregelen kaderen in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne. Westerse landen kondigden een reeks sancties af tegen Moskou, waarna Rusland de gaskraan naar Europa alsmaar verder dichtdraait. Duitsland wordt daarbij hard getroffen, omdat het land in sterke mate afhankelijk is van de invoer van Russisch gas. Andere Duitse steden, zoals Berlijn en Hannover, namen eerder al vergelijkbare maatregelen.