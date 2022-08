AA Gent stelt Hyunseok Hong, zijn Zuid-Koreaanse witte merel, voor: “Ik hou van de energie van Frenkie De Jong”

Hij is de allereerste Zuid-Koreaanse voetballer in de clubgeschiedenis van AA Gent. Hyunseok Hong , kortweg “Hongi”, speelde het voorbije seizoen bij LASK Linz en hoopt nu in de Ghelamco Arena een nieuwe stap te maken in zijn ontwikkeling: “Ik kende AA Gent al en wist dat het niveau in deze competitie hoog is, dit is dus een goede stap in mijn loopbaan.”

“Ik speel normaal op het middenveld, maar kan op verschillende posities uit de voeten, zowel op de zes, acht als op de tien”, toonde Hyunseok Hong zich meteen heel ambitieus en ook heel open in zijn eigen analyse. “Mijn voornaamste kwaliteiten? Ik loop heel veel en heb een grote actieradius. Ik denk ook snel en kan zo vlug beslissen. “

De voorbije seizoenen was ‘Hongi’, zoals hij zelf graag wordt genoemd, actief bij LASK Linz en zo leerde hij – na een korte passage bij het Duitse Unterhaching - het Europese profvoetbal beter kennen: “In de Oostenrijkse competitie ligt het tempo hoog en speel je fysiek voetbal. Je wordt er gepusht om sneller te spelen en ook fysiek heb ik mezelf verder moeten ontwikkelen.”

En nu hoopt hij bij de Buffalo’s een volgende stap te zetten in zijn loopbaan: “Ik kende AA Gent al en wist dat het niveau in deze competitie hoog is, dit is dus een goede stap in mijn loopbaan.” Ik speelde vorig seizoen met LASK Linz in de Conference League en die ervaring zal me helpen om hier uit te komen in de Europa League.”

Gevraagd naar zijn voorbeelden als voetballer, moet Hong niet lang nadenken: “Ik kijk op naar drie spelers: Park Ji-Sung van Manchester United, In-beom Hwang van Olympiakos maar natuurlijk ook Frenkie De Jong van Barcelona. Alle drie geven ze altijd alles op het veld, ik hou van hun energie. Maar ook hun technische en defensieve kwaliteiten zijn fantastisch.”

© BELGAPLUS

Hyunseok Hong is ook meteen de eerste Zuid-Koreaan ooit in de geschiedeis bij AA Gent: “Ik ben zeer vereerd en kijk enorm uit naar mijn eerste matchen en ben heel blij om hier alles te mogen geven. Ik hoop dit team te helpen. Ik heb het team nog niet officieel ontmoet maar ik begroette wel al enkele jongens die aan het revalideren waren op het oefencentrum, met een knipoog (lacht)”, grijnst de middenvelder die nochtans het Engels en Duits machtig is en volgende maand mogelijk al naar zijn vaderland afreist voor interlandverplichtingen met de Zuid-Koreaanse U23.

Samuel Cardenas, head of scouting van AA Gent, liet ook nog even zijn licht schijnen over deze transfer: “We coveren gans Europa en omdat LASK gelijkaardig voetbal speelt als ons, is dat altijd interessant om te volgen. We kennen hem al enkele jaren, al sinds hij in Duitsland speelde. Hij deed het vorig seizoen uitstekend en kan zowel op de zes en de tien uit de voeten. Bovendien kan hij ook nog groeien en heeft hij een heel goed karakter, dat hebben we gecheckt. Hij is vergelijkbaar met Kums, hij beschikt over een grote motor en functioneert goed onder druk.”