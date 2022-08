Griekse versie van Watergate: parlement komt vervroegd bijeen wegens afluisterschandaal

Het Griekse parlement wordt vervroegd bijeengeroepen voor een debat over het grote afluisterschandaal in het land. Dat heeft de Griekse regering dinsdag meegedeeld.

De regering heeft ingestemd met het verzoek van de linkse oppositie om op maandag 22 augustus een bijzondere parlementaire zitting te laten plaatsvinden, zegt regeringswoordvoerder Yannis Economou. De start van het parlementaire jaar in Griekenland was eigenlijk pas voorzien voor 31 augustus.

Afgeluisterd

De conservatieve Griekse regering staat onder grote druk sinds aan het licht kwam dat Nikos Androulakis, de leider van de sociaaldemocratische oppositiepartij Pasok, is afgeluisterd door de Griekse inlichtingendienst EYP. Zijn mobiele telefoon werd afgetapt met de spyware Predator. Ook enkele journalisten blijken bij de afgeluisterden.

Premier Kyriakos Mitsotakis heeft maandag toegegeven dat de EYP een “fout” heeft gemaakt, maar deelde ook mee dat hij niet op de hoogte was van de afluisterpraktijken. Alexis Tsipras, de leider van de belangrijkste linkse oppositiepartij Syriza, had daarop opgeroepen om het zomerreces van het Griekse parlement te beëindigen om een debat te kunnen voeren over de zaak.

Ontslag

De Griekse versie van Watergate heeft al geleid tot het ontslag van Panagiotis Kontoleon, het hoofd van de inlichtingendienst EYP. Ook Grigoris Dimitriadis, een naaste medewerker en de neef van de premier, heeft een stap opzij gezet.