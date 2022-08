EU reserveert 15 miljoen dosissen van gewijzigd Modernavaccin tegen omikronvariant van Covid-19

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de toezichthouder voor de sector, kondigde midden juni al aan dat het was gestart met het onderzoek van deze nieuwe versie, die is ontworpen om zowel de oorspronkelijke SARS CoV-2-stam aan te pakken als de omikronvariant.

De vijftien miljoen doses maken deel uit van de totale bestelling van 460 miljoen doses die de Commissie sinds het begin van de pandemie bij Moderna heeft geplaatst namens de lidstaten. Begin juni kondigde de Commissie nog aan dat er een overeenkomst was met Moderna om “een deel” van de doses die normaal in het tweede kwartaal zouden worden geleverd, pas vanaf september te laten toekomen, en dat in de vorm van boostervaccins.

Extra voorraden

Brussel kondigde dinsdag aan dat het een akkoord heeft bereikt met Moderna om het tijdschema nogmaals aan te passen, dit keer door de levering van doses die oorspronkelijk voor deze zomer waren gepland uit te stellen tot september en vervolgens tot het najaar en de winter.

Dit is om “beter tegemoet te komen aan de behoeften van de lidstaten” dit najaar en deze winter, “wanneer zij waarschijnlijk extra voorraden nodig zullen hebben voor hun nationale (vaccinatie)campagnes en om hun internationale solidariteitstoezeggingen na te komen”, aldus nog de Commissie.