Gigantische muggenplaag teistert toeristen in Toscane: “Buiten aperitieven of eten is onmogelijk”

De insecten voelen zich lekker in hun vel in de huidige weersomstandigheden, ze vinden warmte en vocht heerlijk. “Het is al bijna een maand onmogelijk om langs de lagune te wandelen”, getuigt een man in de Italiaanse krant la Repubblica. “Op dit moment is het zelfs onmogelijk geworden om buiten te dineren of een aperitief te nuttigen. Gisteren was de toestand zo extreem, dat veel winkels en restaurants in de buurt de deuren al om 9 uur ’s avonds moesten sluiten. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, we worden volledig overspoeld door muggen.”

Experten wijzen in de richting van de nabijgelegen lagune en het weer om de explosie van muggen te verklaren. “Door de hoge temperaturen hebben muggen minder last van natuurlijke vijanden zoals vleermuizen, mieren, vogels en kikkers”, klinkt het. “De hitte en de hoge luchtvochtigheid van de afgelopen dagen vormen optimale omstandigheden voor de verspreiding van muggen, terwijl insecteneters daar meer last van ondervinden.”

Pogingen om het gebied te desinfecteren bleken tot hiertoe geen groot succes. Het is bovendien niet uitgesloten dat de muggen verder uitzwermen in de richting van Rome.