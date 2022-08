Als Union doorstoot, speelt het tegen Monaco of PSV in stadion van… Anderlecht

In de play-offs eind vorig seizoen wist Union nog te winnen in het Lotto Park. — © BELGA

In het folkloristische Joseph Marien-stadion is het onmogelijk om Europees voetbal te spelen, dus week Union voor de thuismatch tegen de Rangers uit naar Leuven. Maar als de vice-kampioen vanavond doorstoot, zal het de thuismatch in de play-offronde van de Champions League daar niet kunnen spelen. Het zal dan uitwijken naar het Lotto-park van stadsgenoot Anderlecht.