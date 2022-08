Biden ondertekent wet voor versterking chipproductie in VS

De ondertekeningsceremonie van de Chips and Science Act in het Witte Huis werd bijgewoond door topbestuurders van grote Amerikaanse chipbedrijven, zoals Intel en AMD, en ook politieke kopstukken uit het Congres. Biden stelde in een verklaring dat “de toekomst gemaakt zal worden in Amerika”. Hij sprak van een investering in de VS die maar “eens in een generatie wordt gedaan” en zei dat die zal helpen om “de economische concurrentie in de 21e eeuw te winnen”.

Biden gaf aan dat de wet moet helpen om beter de concurrentie aan te kunnen gaan met China op het gebied van chips. Ook moet de Amerikaanse afhankelijkheid van Aziatische toeleveranciers, zoals het Zuid-Koreaanse Samsung en het Taiwanese TSMC, worden verminderd door binnenlands meer te gaan produceren. Washington is bezorgd over de tekorten aan chips uit Azië door de oplopende militaire spanningen met China over Taiwan.