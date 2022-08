Smeltende gletsjers in de Alpen geven hun geheimen prijs: twee lichamen en vliegtuigwrak gevonden

De recordtemperaturen in de Zwitserse Alpen hebben geleid tot de vondst van menselijke resten en een vliegtuig dat tientallen jaren geleden is neergestort.

Volgens de politie troffen twee Franse toeristen de menselijke resten en het vliegtuigwrak vorige week woensdag aan tijdens het beklimmen van de Chessjengletsjer, in het kanton Wallis. Ze werden met een helikopter van de gletsjer gehaald.

De menselijke resten bevonden zich in de buurt van een oud pad dat tien jaar geleden in onbruik is geraakt. Volgens Dario Andenmatten, de bewaker van een nabijgelegen berghut, deden de alpinisten de lugubere ontdekking wellicht omdat ze een oude kaart gebruikten.

Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd. De staat waarin de persoon zich bevond, maakt dat niet makkelijk. “Er zijn alleen beenderen teruggevonden”, zegt Andenmatten. Hij schat dat de persoon wellicht in de jaren zeventig of tachtig overleden is.

Een week eerder werd ook al een lichaam gevonden in de buurt van Zermatt op de Stockjigletsjer, ten noordwesten van de Matterhorn. Ook die menselijke resten zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens de politie is het DNA-onderzoek nog niet afgerond en kan dat nog enkele dagen in beslag nemen.

Vermiste miljardair?

De plaatselijke politie beschikt over een lijst van ongeveer 300 personen die sinds 1925 vermist worden, zoals de Duitse miljardair Karl-Erivan Haub. De man was in 2018 in Zwitserland om te trainen voor de skitocht Patrouille des Glaciers, toen hij verdween. Het lichaam dat gevonden is op de Stockji-gletsjer is volgens sommige Duitse media mogelijk Haub, die in 2021 wettelijk dood werd verklaard. Luc Lechanoine, een van de wandelaars die de menselijke resten heeft gevonden, zegt in de krant Blick dat de aangetroffen kleren echter neonkleurig waren, “in de stijl van de jaren tachtig”.

Bij de Aletschgletsjer, de grootste gletsjer van Zwitserland, ontdekte een berggids vorige week dan weer het wrak van een vliegtuig dat in juni 1968 is neergestort. “Het leken wel twee rugzakken”, vertelt de 38-jarige Dominik Nellen. Van dichterbij bleek het te gaan om het wrak van een Piper Cherokee. Het vliegtuig is eind juni 1968 met drie inzittenden neergestort. De lichamen van de drie inwoners uit Zürich werden na de crash geborgen, maar het wrak niet.

Als gevolg van de warme temperaturen in de Alpen, waardoor er weinig sneeuw ligt en gletsjers in een alarmerend tempo smelten, zijn een aantal van de populairste wandelroutes van de bergketen deze zomer verboden.