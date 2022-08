WHO betreurt aanvallen op apen in Brazilië: “Apenpokken niet gelinkt aan apensoorten”

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft dinsdag onderstreept dat de huidige apenpokkenepidemie niet gelinkt is aan apensoorten. In Brazilië werden primaten de afgelopen week onder meer het slachtoffer van vergiftiging.

“Mensen moeten weten dat de besmettingen die we momenteel zien, plaatsvinden tussen mensen onderling”, benadrukte een woordvoerster van de WHO, Margaret Harris. Het virus kan wel degelijk van dier op mens overspringen, maar de huidige uitbraak is toe te schrijven aan nauw contact tussen mensen, aldus nog Harris.

De woordvoerster kreeg vragen over de rol van primaten, nadat het Braziliaanse nieuwsportaal G1 melding maakte van een tiental vergiftigingen van apen in minder dan een week tijd in het natuurgebied van Rio do Preto in Sao Paulo. Ook in Braziliaanse steden kregen apen met geweld af te rekenen, aldus G1 dat zich beroept op de vereniging tegen dierenhandel Renctas.

In Brazilië werden, volgens statistieken van het WHO, meer dan 1.700 besmettingen vastgesteld. Een persoon overleed aan de gevolgen van een infectie. Wereldwijd staat de teller op meer dan 28.100 gevallen en twaalf overlijdens.

De term ‘apenpokken’ is ontstaan toen het virus in 1958 werd ontdekt bij apen in een Deens labo. Het virus werd sindsdien echter aangetroffen bij verschillende diersoorten, vooral knaagdieren. Het eerste geval bij de mens werd in 1970 opgetekend in de Democratische Republiek Congo.