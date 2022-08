Modeontwerper Issey Miyake (84) is vorige week overleden, zo heeft zijn modehuis in Tokio dinsdag bekendgemaakt. Miyake, die bij het grote publiek bekend raakte met de iconische coltrui van Steve Jobs, was een van de eerste Japanners die in Parijs zijn stempel wist te drukken op de modewereld. Maar hij droeg ook een bijzonder tragische jeugd met zich mee, nadat een atoombom op zijn stad viel.