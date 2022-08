Thalys-topman excuseert zich voor incidenten van voorbije weken

Jacques Damas, de CEO van spoorwegmaatschappij Thalys, heeft zich in een mail aan klanten verontschuldigd voor de verschillende incidenten van de voorbije weken met treinen van het bedrijf. “Dit is zeker niet het niveau van dienstverlening dat we onze klanten willen bieden”, schrijft hij.

Verschillende Thalys-treinen vielen de voorbije weken onderweg stil. Reizigers moesten soms erg lang wachten tot de problemen opgelost waren. Incidenten waren te wijten aan de hitte, een brand in de buurt van de sporen en een aanrijding met een dier.

“Ook al liggen de oorzaken hiervan buiten onze controle, toch moeten we ervoor zorgen dat deze incidenten zo weinig mogelijk impact hebben op u als reiziger”, aldus de CEO. De organisatie “bleek niet sterk genoeg om de intensiteit en de opeenstapeling van storingen het hoofd te bieden”, geeft Damas toe.

Maatregelen genomen

Thalys nam maatregelen. Zo sneed de maatschappij in zijn dienstregeling en stelde ze een “doorgedreven onderhoudsplan” op voor de treinen. De zwaarst getroffen passagiers kregen volgens het bedrijf “een genereuzere compensatie” aangeboden. “We nemen fundamentele maatregelen om onze crisisbeheerprocessen te verbeteren.”

Thalys is in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland actief. Het bedrijf behoort sinds kort samen met het Britse Eurostar tot de in België gevestigde Eurostar Group, waarvan de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS een van de aandeelhouders (18,5 procent) is. Op termijn zal de merknaam Thalys verdwijnen.