Cyberaanval treft website van het Finse parlement

Rond 14.30 uur Finse tijd werd de toegang tot de site vertraagd of zelfs volledig platgelegd. Enkele uren na de aanval, was er nog steeds geen officiële informatie over de aanval en over vermoedelijke daders.

Eind juli werd het Finse persagentschap STT al het slachtoffer van een grote cyberaanval, waardoor het meerdere dagen geen artikels of foto’s kon publiceren. Maar ook eerder, in april, richtten cybercriminelen zich op de sites van het Finse ministerie van Defensie en van de Finse regering.

De Finse veiligheids- en inlichtingendienst (SUPO) waarschuwde in mei al dat Rusland “bereid zou zijn” om de Finse NAVO-aanvraagprocedure te beïnvloeden en dat het “verschillende pogingen” daartoe verwachtte.