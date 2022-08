Tien doden en achttien gewonden bij aanval op bussen in Zuid-Soedan

Bij een aanval op bussen in Zuid-Soedan zijn dinsdagnamiddag tien mensen om het leven gekomen. Achttien anderen raakten gewond en er zijn nog twintig mensen vermist. Dat hebben de lokale ordediensten gemeld.

De gewapende aanvallers vielen drie bussen aan op een weg 80 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Juba. Het is niet duidelijk wie achter de aanslag zit, aldus een politiewoordvoerder. Geen enkele rebellengroep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

Vorige week stelde de overgangsregering in het Oost-Afrikaanse land de verkiezingen met 24 maanden uit. Zuid-Soedan telt circa 11 miljoen inwoners en wordt sinds begin 2020 geleid door een regering met president Salva Kiir Mayardit en voormalig rebellenleider Riek Machar.

In 2013 brak in het olierijke Zuid-Soedan, dat in 2011 onafhankelijk werd, een burgeroorlog uit. Duizenden mensen kwamen daarbij om het leven, miljoenen sloegen op de vlucht. Niet alle rebellengroepen sloten zich aan bij het vredesakkoord van 2018.