Orel Mangala toont ambitie: “Nationale ploeg is mijn ambitie en Forest is goede stap om me te laten zien”

Orel Mangala maakte zaterdag zijn eerste invalbeurt voor Nottingham Forest, nadat hij op 31 juli van Stuttgart naar de club kwam. De 24-jarige Belg kwam met nog 15 minuten te spelen in actie tegen Newcastle, waar zijn club op speeldag 1 met 2-0 verloor. “Ondanks de nederlaag was het een geweldige ervaring. Ik kan niet wachten om nu thuis tegen West Ham te spelen”, zei Mangala in een interview met zijn club.

“Voor mij is de Premier League de beste competitie ter wereld, dus het is weer een belangrijke stap in mijn carrière”, vertelde Mangala, die ook al van de Rode Duivels mocht proeven. “In het nationale team zitten is een van mijn doelen en daar werk ik naartoe. Ik denk dat Nottingham Forest voor mij ook een goede manier is om mezelf te laten zien.”

De 24-jarige Brusselaar gaf toe dat hij overtuigd raakte om voor Forest te kiezen door coach Steve Cooper. “Ik sprak met hem en had een goed gevoel. Ik denk dat dat een belangrijke parameter is voor een jonge speler. Nottingham Forest heeft een grote geschiedenis en de club zit nu in de Premier League. Ik heb er geen moment aan getwijfeld”, aldus de door RSC Anderlecht opgeleide speler.

“Ik heb genoten van de trainingen en mijn nieuwe teamgenoten hebben me erg welkom laten voelen in de eerste week” besloot Mangala, die uitkijkt naar de sfeer in City Ground, de thuishaven van Forest. (belga)