Ex-vicepresident Pence en Giuliani hekelen huiszoeking bij Donald Trump, Joe Biden was “niet op de hoogte”

Voormalig Amerikaans vicepresident Mike Pence heeft dinsdag de huiszoeking in de woning van oud-president Donald Trump in Mar-a-Lago, in de staat Florida, op de korrel genomen. “Ik deel de diepe bezorgdheid van miljoenen Amerikanen over de niet eerder vertoonde huiszoeking in de privéwoning van president Trump”, klinkt het dinsdag op Twitter. Het Witte Huis laat weten dat president Joe Biden niet op de hoogte was van de huiszoeking.

Maandagavond maakte Trump bekend dat zijn woning werd doorzocht door de FBI. De Republikeinen waren haast unaniem in het omschrijven van de actie als “politiek geïnspireerd”. Ook Pence gaf dinsdag aan dat “de acties van gisteren het vertrouwen in het rechtssysteem ondermijnen”.

Trumps voormalige persoonlijke advocaat Rudy Giuliani haalde op hetzelfde medium nog veel harder uit. “De FBI en het ministerie van Justitie hebben de macht van de rechtshandhaving misbruikt alsof de VS geen grondwet heeft en een fascistische politiestaat is”, klonk het. “De Biden-administratie is de eerste in de geschiedenis die zijn voorganger en zijn supporters gerechtelijk wil vervolgen”, vervolgde Giuliani.

Verder riep de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy minister van Justitie Merrick Garland op om “documenten te bewaren en zijn agenda vrij te maken”. Een klaarblijkelijk dreigement als de Republikeinen de controle in het Huis zouden overnemen bij de midtermverkiezingen in november.

Biden “niet op de hoogte”

De Amerikaanse president Joe Biden zou van tevoren niet op de hoogte zijn geweest van de huiszoeking bij Trump, zo zegt het Witte Huis. “De president was niet op de hoogte en wist er niets van. (...) Niemand in het Witte Huis was vooraf gewaarschuwd”, zei Witte Huis-woordvoerster Karine Jean-Pierre dinsdag.

Het ministerie van Justitie is onafhankelijk en onderzoekt ook op een onafhankelijke manier van het Witte Huis, zei ze. “Het zou niet gepast zijn als wij commentaar gaven op lopende onderzoeken”, vervolgde Jean-Pierre.