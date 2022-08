Op naar 300.000 batterijen per jaar: Volvo Car Gent breidt fors uit

De batterij-assemblagehal van Volvo Car Gent werd pas in maart 2020 officieel ingehuldigd en is nu al aan een flinke uitbreiding toe. — © fvv

Volvo Car heeft plannen ingediend om zijn batterij-assemblagehal in Gent met 5.000 vierkante meter uit te breiden. Om meer elektrische wagens van de band te laten rollen, wil de Gentse autobouwer tot 300.000 batterijen per jaar gaan assembleren.

Het aantal volledig elektrische wagens dat bij Volvo Car in de Gentse haven van de band rolt, wordt drastisch opgedreven. Tegen het einde van het jaar moeten er in de fabriek 135.000 exemplaren van de XC40 Recharge en de C40 Recharge gebouwd kunnen worden, dat is drie keer meer dan tot nu toe.

De Volvo XC40 Recharge rolt in Gent van de band. — © Volvo

Om dat aantal te kunnen halen, zijn een aantal aanpassingen nodig. Zo moet de capaciteit in de lasafdeling omhoog. Maar ook de batterijen zijn een belangrijk onderdeel van de elektrische wagens. Die worden in een apart gedeelte van de fabriek in elkaar gezet en getest.

“De uitbreiding past in onze strategie om op termijn naar een volledige elektrische autofabriek te gaan”, zegt Barbara Blomme van Volvo Car. “Binnen de Volvo-groep zijn we pionier op het vlak van elektrische wagens en dat willen we voortzetten.” Welke investering met de uitbreiding gemoeid is, wil de woordvoerder niet kwijt.

Van deze C40 Recharge en zijn broertje XC40 Recharge moeten er tegen eind dit jaar 135.000 exemplaren van de band rollen. — © Volvo

5.000 m² erbij

De batterij-assemblagehal van Volvo Car Gent werd in maart 2020 officieel ingehuldigd, als eerste in zijn soort voor de groep wereldwijd. Jaarlijks kunnen er 150.000 lithiumbatterijen worden geassembleerd. Om de capaciteit te verdubbelen tot 300.000 batterijen per jaar, komt er nu vijfduizend vierkante meter bij. “Op onze eigen grond”, zegt Barbara Blomme.

De uitbreidingsplannen werden dit voorjaar ingediend en kregen eind juli groen licht van het Gentse stadsbestuur. Het provinciebestuur moet de eindbeslissing nemen, maar de voorbereidende werkzaamheden zijn alvast eind juni gestart. “Een deel van de parking voor het personeel moet wijken voor de uitbreiding, maar in plaats daarvan komt er extra parkeerruimte aan het Sifferdok.” Het einde van de werken is voorzien voor de tweede helft van 2023.

Gezocht: extra personeel

In de huidige assemblagehal werken 240 mensen, in drie shiften. Of er door de uitbreiding extra arbeidsplaatsen bijkomen en, zo ja, hoeveel, daarover kan of wil de woordvoerder zich niet uitspreken. “Maar in het kader van de elektrificatiestrategie blijft Volvo Car Gent aanwerven. Uiteraard zal ook in de batterijfabriek een substantieel aantal mensen aan de slag zijn.”

Met bijna 7.000 medewerkers is Volvo Car Gent vandaag al een van de grootste industriële werkgevers van Vlaanderen. Er zijn vandaag nog enkele honderden openstaande vacatures, voornamelijk voor operatoren en storingstechniekers.