AB InBev-familie stapt in maaltijdboxen voor katten

Nog geen 2,5 maanden nadat Verlinvest zich inkocht bij de keten van dierenspeciaalzaken Tom & Co, investeert het investeringsvehikel van de AB InBev-familie De Spoelberch nu in een Britse aanbieder van maaltijdboxen voor katten. Een groep investeerders onder leiding van Verlinvest pompt 21,5 miljoen euro groeikapitaal in KatKin, het bedrijfje dat drie jaar geleden werd opgericht en nu zijn eerste grote financieringsronde heeft afgerond.

KatKin levert maaltijdboxen voor katten aan 80.000 klanten in het Verenigd Koninkrijk en wil met het opgehaalde geld voet aan de grond krijgen in andere landen. Het bedrijf wil voorts nog zijn aanbod verruimen met andere producten voor katten, van kattenbakvulling over speeltjes en parafarmaceutische producten tot verzekeringen. KatKin is alvast actief op een lucratieve markt, waarvan de omzet wereldwijd tegen 2030 zou groeien tot 40 à 50 miljard dollar.(krs)