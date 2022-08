De FBI is binnengevallen in het resort van Donald Trump in Mar-a-Lago in Florida en nam er dossiers in beslag. Aangenomen wordt dat de huiszoeking kadert in een dossier rond overheidsdocumenten die de ex-president mee uit Washington bracht. Maar helemaal zeker is dat niet. Tegen Trump zijn een waslijst gerechtelijke onderzoeken en klachten lopend.