REACTIES. Siebe Van Der Heyden na strafschopfout: “Voel me schuldig”, Karel Geraerts is “trots op zijn spelers”

Ongewild was hij de hoofdrolspeler bij het kantelmoment: Siebe Van der Heyden beging handspel in de zestien en leidde zo de 1-0 in. “Ik probeerde weg te koppen, maar de bal viel ongelukkig op mijn arm. Je weet op voorhand dat foutjes op dit niveau afgestraft worden. Ik voel me wel een beetje schuldig: ik moet nu professioneel zijn, de beelden herbekijken en me niet meer op dat soort missers laten betrappen.”

“We hebben te weinig kunnen profiteren van de foutjes die Rangers gemaakt heeft – zij hadden ook wel wat afval in hun spel. We hadden iets scherper kunnen zijn, we hielden moeilijk de bal in de ploeg. Dat kon beter.”

Van der Heyden zei dat het verlies zeker niet aan de intimiderende omstandigheden lag. “We waren daarop voorbereid, daar kunnen we het niet op steken. Het is spijtig dat het zo gelopen is, in de vestiaire waren we ontgoocheld. We hebben iets uit handen laten glippen, maar we mogen ook trots zijn. We hebben ons best gedaan, zijn een ervaring rijker.”

Nu wacht de Europa League: “Daar kijken we ook naar uit. Vergeet niet dat we met deze groep en met de club van ver komen. We mogen met opgegeven hoofd naar de Europa League: daar gaan we er vol voor.”

Dante Vanzeir: “Te weinig van eigen kracht uitgegaan”

Bij Dante Vanzeir overheerste de ontgoocheling. “We geloofden echt dat het kon door die 2-0-bonus. Maar uiteindelijk moeten we realistisch zijn: de Europa League is een mooie beloning voor ons voorbije seizoen.” Vanzeir erkende dat er fouten gemaakt waren, maar hij toonde zich een ploegspeler: “We moeten niemand met de vinger wijzen. Hadden we met 0-0 de rust gehaald, dan was Rangers misschien wel zenuwachtig geworden. En wie weet… Wat ik daarentegen wel betreur, is dat we in balbezit te weinig van onze eigen sterkte zijn uitgegaan. We hadden rustiger kunnen zijn aan de bal. Weet je, nu zijn we teleurgesteld, straks moeten we de knop omdraaien. Dit was een mooie ervaring, vanaf morgen (vandaag, red.) moeten we alles op alles zetten in de competitie en in de Europa League.”

Geraerts: “Ik heb wel een bank”

“We can be proud”, benadrukte Karel Geraerts. “We hebben onze voet naast Rangers gezet, ze hebben ons niet weggeblazen. Details maakten het verschil.” De opmerking dat Geraerts wel zeer weinig wisselmogelijkheden heeft, maakte de Union-coach een beetje geïrriteerd. “Ik heb wel een bank. Veel jongens zijn klaar om ons te helpen. Zo ben ik blij met de invalbeurt van Eckert. In het slot hebben we nog wat kansen gecreëerd, voordien zijn we te weinig aan voetballen toegekomen. Dat was niet onze intentie, de jongens moeten ook durven de bal vragen en spelen. Dat kon beter.” (pjc)