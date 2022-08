Reddingsactie gestart voor beloega in de Seine

De reddingsactie om de beloega die zich al enkele dagen in de Franse rivier de Seine bevindt, terug naar het Kanaal te loodsen, is dinsdagavond kort voor 22 uur gestart. Dat heeft de lokale prefectuur aangekondigd.

De 24 duikers van de gendarmerie en de brandweer woonden een laatste briefing bij alvorens zich naar de sluis te begeven om de beloega eruit te proberen halen. Indien dat lukt, zal het dier met een vrachtwagen worden vervoerd naar Ouistreham (Calvados). Vervolgens zal de beloega drie dagen in een zeewatersluis worden geplaatst voor verzorging, waarna het dier in zee zal worden vrijgelaten.

Een goede afloop van de reddingsactie is allerminst gegarandeerd. Het kan voor behoorlijk wat stress zorgen bij het dier en dat kan de beloega fataal worden.

De walvisachtige is koud water gewoon. Het is dan ook uitzonderlijk dat de soort zich in de rivier bevindt. In mei bevond ook een orka zich in moeilijkheden in de Seine. Toen mislukten alle acties om het dier te redden, en stierf het uiteindelijk door honger.

