Luiks bewakingsbedrijf haalt megacontract van Europese Commissie binnen

Het contract van 286 miljoen op zes jaar, is gigantisch voor het bedrijf dat vier jaar geleden “maar” 7 miljoen euro omzet haalde. “Het is de eerste keer dat een Belgisch bedrijf zo’n groot contract binnenhaalt”, zegt CEO Nicolas de Angelis.

“Het was een heel ingewikkeld contract met zeer specifieke voorwaarden”, klinkt het. De uitdaging is groot voor Protection Unit, dat zal instaan voor de bewaking van 70 gebouwen, gaande van de meest bekende zoals de Berlaymont tot crèches voor de kinderen van het personeel van de Commissie. De Luikse kmo gaat dan ook honderden mensen aanwerven tegen dat de opdracht in oktober van start gaat. “We zijn nog steeds mensen aan het rekruteren, maar we moeten heel snel 1.100 mensen aannemen met een contract van onbepaalde duur.”

Voor de rekrutering focust het bedrijf op Brussel en omstreken. “Om aan voldoende volk te geraken gaan we ons ook richten op mensen die zich buiten de arbeidsmarkt bevinden, we kunnen ze zelf op acht weken tijd opleiden”, aldus Angelis.