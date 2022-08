Ahold Delhaize bevestigt uitstel van beursgang bol.com

“We hebben besloten de IPO (beursintroductie, nvdr) op te schorten en opnieuw te bekijken als de marktomstandigheden gunstiger zijn”, luidt het. De bedoeling van Ahold Delhaize was om een minderheidsbelang in bol.com naar de beurs te brengen en met het opgehaalde geld investeringen te financieren. Maar volgens de supermarktketen wordt nu gekozen voor een groeipad “dat minder kapitaalintensief is”.

In het tweede kwartaal kon Ahold Delhaize een 15 procent hogere omzet boeken (+6,4 procent bij gelijke wisselkoersen), tot 21,4 miljard euro. De groei was steviger in de Verenigde Staten dan in Europa en het concern maakt ook melding van een hoger marktaandeel op de meeste plaatsen. In België werd de campagne “kleine leeuwtjes” gelanceerd, met lage prijzen op de 500 meestverkochte producten, wat volgens Delhaize resulteerde in een meerverkoop na een maand van 15 procent.

Online verkocht Ahold Delhaize in het tweede kwartaal 4,8 procent meer, bij constante wisselkoersen. Dat was volledig te danken aan de VS, in Europa was er een daling met 1,1 procent - bij bol.com daalde de verkoop zelfs met 2,1 procent.

De operationele winstmarge van Ahold Delhaize daalde licht in het tweede kwartaal: tot 4,1 procent tegenover 4,5 procent vorig jaar. Het concern verwijst wel naar de uitzonderlijke omstandigheden tijdens de coronapandemie. De resultaten zijn ook beter dan analisten hadden verwacht.

5 procent groei

Bovendien verhoogt Ahold Delhaize zijn jaarwinstprognose. Het gaat nu uit van een “mid-single-digit” of ongeveer 5 procent groei van de onderliggende winst per aandeel. Eerder was er sprake van een lichte daling. “De hogere kosten voor energie, transport en lonen worden gecompenseerd door kostenbesparingen, waardoor we onze prijzen zo laag mogelijk kunnen houden”, zegt topman Frans Muller in het begeleidende persbericht. In België werden “operationele en structurele opportuniteiten” op korte en middellange termijn vastgelegd die moeten leiden tot een verbetering van de winstmarge, luidt het.

Voor de volgende drie jaar mikt het concern op in totaal 250 à 300 miljoen euro extra kostenbesparingen.

De aandeelhouders profiteren mee en kijken aan tegen een interimdividend van 0,46 euro per aandeel. Vorig jaar was dat 0,43 euro.