En nu een topaffiche in de Europa League? Manchester United, Arsenal en AS Roma mogelijke tegenstanders Union in groepsfase

Union is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de play-offronde van de Champions League. De Brusselaars gaven een 2-0 voorsprong dinsdagavond helemaal weg tegen Rangers FC. Gelukkig is er nog de groepsfase van de Europa League als vangnet. Voor de loting komt Union vrijwel zeker in pot vier terecht. In de groepsfase van de Champions League komt Club Brugge ook in pot vier terecht, waardoor het sowieso opnieuw zware kleppers zal treffen.