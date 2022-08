Deliveroo plant vertrek uit Nederland

Maaltijdbezorger Deliveroo begint een “consultatieproces” om de activiteiten in Nederland stop te zetten. Dat meldt het Britse bedrijf in de marge van zijn halfjaarresultaten. Verwacht wordt dat tegen eind november het vertrek rond zal zijn.

Deliveroo zegt in elf markten wereldwijd actief te zijn, waaronder ook België, en de meeste omzet te behalen op plekken waar het de nummer 1 of 2 in de markt is. Uit Nederland haalt de groep maar 1 procent van zijn omzet. “Het bedrijf heeft vastgesteld dat het bereiken en behouden van een top marktpositie in Nederland een onevenredige investering vereist met een onzeker rendement op lange termijn”, verklaart Deliveroo zijn keuze.

Tot het einde van het consultatieproces blijft de bezorger normaal werken.

Over een stopzetting van de activiteiten in een ander land is geen sprake in het persbericht.