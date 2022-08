Officieel: Racing Genk haalt Argentijnse middenvelder Matias Galarza binnen

“Galarza debuteerde als 19-jarige bij het eerste elftal van Argentinos Juniors. Hij speelde 26 wedstrijden en groeide hij uit tot een van de meest veelbelovende middenvelders van de competitie”, klinkt het op de clubwebsite. “Hij beschikt over een goede dribbel, is energiek en heeft een goede pass in de voeten. We kijken uit naar zijn wedstrijden in de Cegeka Arena.”

Na de 21-jarige middenvelder Nicolas Castro (Newell’s Old Boys) is Galarza de tweede Argentijnse aanwinst voor Genk. De Limburgers leggen ongeveer zes miljoen euro op tafel voor de nieuwe middenvelder.