Twee extra camera’s lossen ‘buitenspelprobleem’ in Westerlo tijdelijk op

Tijdens de eerste thuiswedstrijd van promovendus Westerlo (2-0 tegen Cercle) was het door de te lage positie van de camera’s in het Kuipje onmogelijk om de zestienmetercamera’s correct te kalibreren. De VAR was daardoor niet in staat om een correcte buitenspellijn te trekken nadat een doelpunt van Westerlo was afgekeurd door de scheidsrechter wegens buitenspel.

Tijdens de match die zaterdag zal plaatsvinden in het Kuipje, tegen Standard, zal de VAR wel kunnen rekenen op de buitenspellijn. In samenspraak met Eleven Sports, Mediapro, de KBVB en Westerlo zelf werd er beslist om twee extra camera’s te plaatsen, volledig ter ondersteuning van de VAR. Op langere termijn zal Westerlo de platformen van de zestienmetercamera’s in het stadion verhogen, zodat die zonder ondersteuning kunnen gekalibreerd worden.