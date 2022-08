Antwerp trekt vol vertrouwen richting Europese return tegen Lillestrøm: “Maar we mogen nu niet arrogant worden”

Na de 9 op 9 in de competitie, en de gunstige 3-1-uitgangspositie, leeft Antwerp goedgemutst toe naar de terugmatch in de derde Conference League-voorronde tegen het Noorse Lillestrøm. Bij de Great Old mogen we enkele wissels in de basis verwachten, al wil coach Mark van Bommel niet dat zijn team met gemakzucht aan de aftrap verschijnt.

Vorige week gaf Van Bommel op zijn persconferentie niets prijs over de afwezigheid van Toby Alderweireld. Nu liet de Antwerp-trainer enkel verstaan dat er geen blessures zijn richting donderdag. De jongste aanwinst Ekkelenkamp trainde intussen een eerste keer mee, maar stond voor dit tweeluik nog niet op de Europese lijst. Hetzelfde geldt voor die andere nieuwkomers: Muja traint nog niet mee met de groep en ook Avila is voorlopig nog afwezig.

Moeilijke kwestie voor de bankzitters

Los van dit drietal heeft Van Bommel natuurlijk keuze te over om te roteren. “Met deze 3-1-uitgangspositie zouden we dit kunnen doen. Anderzijds is het ook máár 3-1. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Bij één tegengoal kan het snel gaan. Kijk maar naar Union, dat zijn 2-0-voorsprong nog uit handen gaf, weliswaar in een Schotse heksenketel.”

“Het is niet omdat we de heenmatch overtuigend wonnen dat we ervan uit mogen gaan dat de terugwedstrijd gelijkaardig zal verlopen. Zo arrogant mogen we niet zijn.” Is dit Antwerp het aan zijn status niet gewoon verplicht om door te stoten? “Nou, dat is ons doel. De verwachtingen zijn heel erg hoog en we zijn goed op weg naar de laatste Conference League-voorronde, maar dit is geen garantie dat we effectief doorstoten.”

Hoe dan ook is dit een uitgelezen kans om iemand als Birger Verstraete minuten te gunnen. Verstraete was vorig seizoen nog een sterkhouder op het middenveld. “Niet alleen voor Birger, ook voor andere jongens die vorig jaar belangrijk waren. Iedereen wil spelen, maar ik heb maar elf plaatsen ter beschikking. Duidelijk zijn hierover tegen mijn spelers is het allerbelangrijkste. Hoe mooi we hierover kunnen praten, het blijven moeilijke kwesties binnen een selectie”, gaf Van Bommel toe.

Eén nieuwkomer in de basis

Noem het een luxeprobleem voor Van Bommel. Opvallend wel: met Alderweireld stond er tegen OH Leuven slechts één nieuwkomer in de basis tegenover vorig seizoen. Wat zegt dat volgens Van Bommel over de nieuwkomers momenteel? “Dat ligt aan de situatie. Sommige jongens sloten later aan of moeten eerst fit geraken. Én: het niveau op training ligt hoog. Dit is een traditioneel verloop in een seizoen.”

Met Vincent Janssen moet de spits van vijf miljoen euro het voorlopig afleggen tegen Michael Frey. “En dat vind ik helemaal niet erg”, benadrukte Van Bommel. “Ze houden elkaar scherp. Wie ik ook zet, het niveau van het elftal blijft hetzelfde, dat is mooi. Michel en Vincent zijn ook echte teamplayers, die blij zijn als we winnen zelfs wanneer ze zelf niet scoorden. Zulke aanvallers lopen niet dik bezaaid. Ik ken ook spitsen die blij waren met hun vier goals wanneer we met 6-4 hadden verloren. Je hebt dus spitsen en spitsen.” (knipoog)