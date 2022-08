KV Mechelen leent Gustav Engvall uit aan Noorse Sarpsborg

Engvall, een 26-jarige Zweedse aanvaller, is al sinds 2018 aan de slag bij Malinwa. Het nam hem destijds over van het Engelse Bristol. De tweevoudig international was in 75 optredens in competitieverband, eerste en tweede klasse gecombineerd, goed voor 12 doelpunten.

Sarpsborg staat momenteel na 18 speeldagen op een elfde plaats in de stand van de Noorse hoogste voetbalafdeling.