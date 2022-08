VN-Veiligheidsraad bespreekt situatie Oekraïense kerncentrale

De VN-Veiligheidsraad gaat de beschieting van een Oekraïense kerncentrale in de regio Zaporizja, in het oosten van het land, bespreken. Rusland heeft dinsdag om een vergadering verzocht van het machtigste orgaan van de VN. Die meeting komt er op donderdagmiddag plaatselijke tijd in New York.

De vijftien leden tellende raad zal door Rafael Grossi, directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), worden ingelicht over de situatie in de kerncentrale van Zaporizja.

De centrale in de stad Enerhodar is in het weekend herhaaldelijk beschoten en liep daarbij schade op, maar aangenomen wordt dat de kritieke infrastructuur intact is gebleven. Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld van de aanvallen. Het is niet mogelijk de beweringen van beide kampen onafhankelijk te verifiëren.

