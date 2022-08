Miljardenverlies voor cryptobeurs Coinbase

Coinbase, een van de grootste handelsplatformen voor cryptomunten ter wereld, heeft in het afgelopen kwartaal 1,1 miljard dollar (1,07 miljard euro) verlies gemaakt. Dat blijkt uit de resultaten van het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf.

In het tweede kwartaal van vorig jaar maakte Coinbase nog 1,6 miljard dollar winst. Forse waardedalingen van cryptomunten zoals Bitcoin en Ether speelden het platform parten. “De huidige neergang kwam snel en was heftig”, zegt Coinbase. Daarnaast zit het bedrijf met hoge afschrijvingen op investeringen.

Het bedrijfsmodel van Coinbase is heel afhankelijk van de tendensen in de cryptomarkten. De omzet in het tweede kwartaal lag meer dan 60 procent lager op 808 miljoen dollar.

Analisten hadden op een omzet van 854,8 miljoen dollar gerekend. Ook met het aantal actieve gebruikers en het transactievolume loste Coinbase de verwachtingen niet in.

Wegens de malaise in de markt kondigde Coinbase, dat sinds april vorig jaar op de technologiebeurs Nasdaq noteert, in juni nog aan dat het bijna een vijfde van zijn personeel zou afdanken. Het cryptoplatform telt iets minder dan 5.000 werknemers.